اليوم السابع
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11 مستشفى للكشف عن مصابى كورونا بالقليوبية.. تعرف عليها

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:12 م
11 مستشفى للكشف عن مصابى كورونا بالقليوبية.. تعرف عليها مستشفى بنها التعليمي
القليوبية - إبراهيم سالم

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ينشر "اليوم السابع" أسماء  11 مستشفى خصصتها وزارة الصحة في القليوبية، ضمن 320 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث سيتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وجاءت المستشفيات التي خصصتها الوزارة بالقليوبية على النحو التالي: "قليوب التخصصي، مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بنها التعليمي، ناصر العام بشبرا الخيمة، بهتيم المركزي بشبرا الخيمة، أبو المنجا المركزي بشبرا الخيمة، مستشفى صدر المرج، بنها النموذجي للتأمين الصحي، شبين القناطر، حميات بنها، مستشفى حميات طوخ".

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن أماكن وأسماء 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

ووفقا لحساب الوزارة عبر منصات السوشيال ميديا، فكشفت من خلال انفوجراف أسماء المستشفيات المخصصة فى كل محافظة، وبحسب مصادر مسئولة داخل الوزارة، فأكدت أن التحديث سيمكن المواطن من الدخول على التطبيق وتحديد أقرب مستشفى له وفقا لمكانه وموقعة الجغرافى.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق تطبيق صحة مصر شهر إبريل الماضي بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.

 

 

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