وزير الزراعة يوجه بتقديم الدعم لشباب الخريجين فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تفقد، اليوم، المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عدد من المشروعات الزراعية والإنتاج الحيوانى بمركزى وادى النطرون والنوبارية بالبحيرة، حيث تفقد قرى الخريجين ومراقبة طيبة بالنوبارية المقامة على مساحة 22 ألف فدان، والتى تتميز بإنتاج الفواكه بالمواصفات العالمية، حيث يخصص معظم إنتاج تلك المزارع للتصدير.

كما نفقد وزير الزراعة ومرافقوه مزراع لإنتاج المشمش والعنب على مساحة 40 فدان والتى تتم زراعتها وفقا للنظم الحديثة من خلال الرى الحديث والمطور الأمر الذى يسهم فى توفير المياه والكهرباء وزياده الإنتاجية.

وأكد وزير الزراعة تقديم كل أنواع الدعم لشباب الخريجبن وتوجيه المستثمرين لتسويق منتجاتهم بالإضافة إلى دعم إنشاء المشروعات الصغيرة القائمة على تلك الزراعات، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقى والرأسى واستخدام أحدث التقنيات الحديثة فى الزراعه لتحقيق انتاجية عالية ، مؤكدا على ان المنتج المصرى عليه طلب فى جميع انحاء العالم نظرا لجودته ومواصفاته العالمية.

فيما أكد محافظ البحيرة على التوسع فى إقامة المزارع وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين والمستثمرين وإقامة مجتمعات صناعية وزراعية جديده لامتصاص الكثافة السكنية ودفع عجله التنميه بالمحافظة وحل مشاكل البطالة.

وأشارا إلى أنه تتم زارعة 1,8 مليون فدان بالبحيرة من إجمالى مساحة مصر الزراعية الأمر الذى جعل المحافظة سلة الغذاء الأولى فى مصر لما تمثله من إنتاج وفير فى جميع أنواع الخضر والفاكهة والموالح، بالإضافة لاستثماراتها المتنوعة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى نظرا لامتداد وترامى حدودها وتنوع بيئاتها سواء زراعية او صحراوية او بدوية او ساحلية و التى اكسبتها ميزه تنافسيه بين محافظات مصر.

ووجه محافظ البحيرة الجهات التنفيذية بتقديم كل الدعم والتنسيق مع وزارة الزراعة وتذليل العقبات أمام شباب الخرجين من أصحاب المزارع بالمنطقة وبجميع مناطق المحافظة للمساهمه فى تسويق منتجاتهم، لافتا إلى أن المحافظة تضم العديد من الاماكن الصناعية والمرفقة والجاهزة لإنشاء صناعات ومشروعات صغيرة ومتوسطة على أرضها القائمة على تلك المنتجات ، كما أن المشروع القومى للتنمية المحلية والمجتمعية " مشروعك " قادر على المساهمه فى تمويل تلك المشروعات.

وقال محافظ البحيرة إن الدولة قدمت لشبابها كل الفرص والمقومات للبدء فى اقامة مشروعاتهم وبداية النجاح من خلال توفير الأراضى اللازمة للمشروعات المخصصة لذلك والتمويل اللازم لها وفتح الاسواق وتوفير كافة المعلومات والارشادات والتوعية اللازمة لإقامة المشروعات.

رافق وزير الزراعة خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والمهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة و راضى عمار رئيس مدينه النوبارية.