هل تخضع الزوجة لطلب الزوج بالمكوث فى "بيت الطاعة".. قانونى يجيب

كتب أحمد الجعفرى

الخلافات الزوجية جزء من كل بيت، ولكن بعض تلك الخلافات تصل إلى طريق مسدود يستحيل معه الرجوع، ويلجئ بعض الأزواج إلى ابتزاز الزوجة من خلال استخدام حقه القانونى فى "بيت الطاعة"، للتنازل عن حقوقها والخضوع له بغير وفاق.

ويتحدث علاء محمد المحامى والخبير القانونى، عن الموقف القانونى للزوجة التى تتعرض لذلك الموقف مبينا لـ"اليوم السابع" التصرف القانونى السليم فى مثل تلك الحالات.

وقال إنه عند رفع الزوج إنذار بالطاعة للزوجة، لابد من أن تعترض عليه الزوجة خلال 30 يوما، حتى لا تكون "ناشز"، وفى حالة اعتراض الزوجة ولم تستطع إثبات أسباب تركها لمنزل الزوجية لأى سبب يتم رفض الاعتراض ويؤيد حكم الطاعة.

وعن التصرف القانونى السليم الذى لابد من أن تلجئ إليه الزوجة فى حالة تأييد حكم الطاعة، يوضح محمد أن على الزوجة تحرير محضر فى قسم الشرطة تفيد فيه بأنها على استعداد لتنفيذ حكم المحكمة بالطاعة، وبعد تنفيذ الحكم ولو بساعة واحدة يكون من حقها الخروج عن طاعة الزوج، وفى تلك الحالة فعلى الزوج إعادة إجراءات الطاعة من جديد.

وتابع أن الحل القانونى الثانى، هو رفض الزوجة تنفيذ الطاعة، وفى تلك الحالة سيرفع الزوج دعوى نشوز، فإذا كانت هى ترغب فى الانفصال عن زوجها وأقامت دعوى خلع فى نفس الفترة التى رفع فيها الزوج دعوى النشوز، فحكم الخلع سيصدر أولا قبل الحكم فى قضية النشوز، وفى حالة قبول الخلع سيكون دعوى النشوز المرفوعة من الزوج هى والعدم سواء.

وأخيرا، فإذا كانت الزوجة لا تنظر إلى الأمور المادية، فعليها عدم تنفيذ حكم الطاعة ولا النشوز، لأن الضرر الوحيد لنشوز الزوجة هو توقف نفقاتها الشهرية، ولكن سيكون الزوج مجبر على الإنفاق على أطفاله وتمكينها من الشقة والقايمة.