اليوم السابع
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ناقلة وقود إيرانية رابعة تدخل الكاريبى فى طريقها إلى فنزويلا

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:42 م
ناقلة وقود إيرانية رابعة تدخل الكاريبى فى طريقها إلى فنزويلا براميل نفط
رويترز

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قال مسئول حكومي، إن الشحنة الرابعة لمجموعة من ناقلات الوقود الإيرانية، وصلت إلى بحر الكاريبى اليوم الأربعاء، فى المرحلة الأخيرة من رحلتها إلى فنزويلا، الدولة المستقبلة التى بدأت استعدادات لتوزيع البنزين المستورد بين مواطنيها الغاضبين.
 
وتزود إيران البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية، بما يصل إلى 1.53 مليون برميل من البنزين لمساعدته فى تخفيف نقص حاد أرغم الفنزويليين على الاصطفاف لساعات فى طوابير أمام محطات الوقود.
 
وفى حين قوبلت إمدادات الوقود الإيرانية بترحيب من فنزويلا، إلا أنها تعرضت لانتقادات من السلطات الأمريكية لأن البلدين العضوين فى منظمة أوبك يخضعان لعقوبات أمريكية، لكن الناقلات أبحرت حتى الآن إلى وجهاتها دون أن تواجه أى عرقلة.
 
وبحسب بيانات رفينيتيف إيكون، فإنه بينما كانت الناقلة فاكسون تدخل الكاريبي، كانت ثلاث ناقلات أخرى راسية بالفعل فى موانئ فنزويلية لتفريغ شحناتها.
 
ونفى سفير إيران لدى فنزويلا حجة الله سلطانى، فى مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء، أن فنزويلا ستدفع ثمن الوقود ذهبا، مثلما قال مسئولون أمريكيون.
 

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فنزويلا

ناقله وقود ايرانيه

البحر الكاريبى

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