مقتل جندى عراقى وإصابة آخر فى هجوم لداعش على نقطة عسكرية جنوب بغداد

كتب محمد عبد العظيم

أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، عن مقتل جندى عراقى وإصابة آخر فى هجوم لتنظيم داعش على نقطة عسكرية فى قرية جنوبى بغداد، فيما أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بجهود جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب فى استهداف عناصر "داعش" الإرهابية بالعراق.

وقال الناطق الإعلامى للقائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول عبدالله - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى يشكر ويثمن جهود جهاز المخابرات الوطنى وجهاز مكافحة الإرهاب على تنسيقهم العالي بتبادل المعلومات التى أدت إلى قتل الإرهابى معتز نومان عبد نايف نجم الجبورى المكنى (حجى تيسير) والذى يشغل منصب ما يسمى (والى العراق) ومعاون زعيم تنظيم ‫داعش‬ الإرهابى لشئون الولايات كافة ومسئول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية".

وأضاف أن الإرهابى استهدف بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولى، وفق معلومات استخبارية عراقية وبمتابعة الأجهزة الأمنية لهذا الإرهابى لفترة ليست بالقصيرة.

وألقت هيئة "الحشد الشعبى" فى العراق مساء أمس الثلاثاء، القبض على مسئول إعلام تنظيم "داعش" فى محافظة صلاح الدين شمالى البلاد، وقال "الحشد" فى بيان له، إن قوة من اللواء 43 التابع للحشد نفذت كمينا محكما لمن يعرف بمسئول إعلام داعش فى محافظة صلاح الدين المدعو أيوب عداى العانى.

وذكرت المديري، فى بيان صحفى، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع لواء المشاة 30 ألقت القبض على أحد الإرهابيين فى منطقة البو عبيد، ناحية الرمانة بقضاء القائم فى محافظة الأنبار.