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مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل في الغربية

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:15 م
مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل في الغربية غرق شاب - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى شاب مصرعه في العقد الثاني من عمرة غرقا بمياة نهر النيل بمنطقة العباسي بقرية كفر نواي التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، وذلك أثناء الاستحمام مع مجموعة من أصدقائه ، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة المستشفى العام .

 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي ، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر نواي التابعة للمركز بمصرع شاب يدعي " أحمد آل ش ال " البالغ من العمر 19 سنة ، وذلك أثناء استحمامه بمياة نهر النيل منطقة العباسي ، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة المستشفى العام ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
وكان أهالى منشية مبارك التابعة لمركز المحلة بمحافظه الغربية ، عثروا علي جثة لشخص متفحمة داخل شقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقه بمنطقة منشية مبارك دائره المركز، انتقلت سياره مطافي لمكان البلاغ ومأمور المركز وتم إخماد النيران وتبين العثور على جثة متفحمة داخل الشقه.
 
ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعه تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد أحمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، ويكثف فريق البحث جهوده لكشف غموض الواقعه.
 
 
 

 


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