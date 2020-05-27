مسعف يطالب بدعم صندوق الادخار للعاملين بالهيئة لحمايتهم من الوفاة والعجز بدمياط

ناشد محمد نجيب مسعف بإسعاف دمياط تابع للهيئة المصرية للإسعاف وعضو مجلس إدارة صندوق العاملين بالإسعاف بدعم صندوق الإدخار للعاملين بهيئة الإسعاف لمساندتهم فى حالات الوفاة والمعاش والعجز.
وقال محمد نجيب " اليوم السابع" سجلت هيئه الإسعاف المصرية العديد من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر فمنهم من سقط في عمليات ارهابيه في شمال سيناء ومنهم من توفى بمرض فيروس كورونا المستجد ومنهم من أصيب بعجز كلى نتيجة طبيعة العمل، وأضاف لا يوجد ما يؤمن هؤلاء العاملين من تعرضهم للمخاطر غير هذا الصندوق.
وأشار إلى أن هيئة الإسعاف قدمت ما يقرب من 200 حالة وفاة تمت وفاتهم في أحداث مختلفة، ومنهم من هو مصاب بعجز كلي أو جزئي نتيحة العمل وطالب محمد نجيب بالموافقة علي الطلب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق مجلس النواب في شهر ديسمبر الماضي تحت رقم 167 42 /8ص، 16194 /8ص
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