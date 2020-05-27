مدير مستشفى العجمى: مستمرة فى عملى حتى خروج آخر مريض.. وعملنا واجب وطنى

الإسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى لعزل مرضى كورونا، إنها مستمرة فى عملها ولن تعود إلى منزلها الا بعد الانتصار على المرض وخروج آخر مريض من المستشفى ، مؤكدة أن دور الآطباء فى رعاية مرضى فيروس كورونا ، هو واجب وطنى

وكتبت الدكتورة مرفت السيد على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى: "مستمرة فى عملى منذ 83 يوم متصلة فى مستشفى العجمى النموذجى للحجر الصحى لمرضى الكورونا ، ولأن الفريق الطبى كله فى معركة مع المرض والحرب لم تنتهى.. مش هرجع بيتى إلا بعد خروج آخر مريض من المستشفى بإذن الله ، وده ظرف استثنائى وواجب وطنى.. وده دورنا كأطباء.. الأولوية فيه لكل مريض مصاب ومع بعض هنواجه هذا الوباء.. رغم كل الصعوبات.. بكرة مش بس أهلنا ووطنا ده العالم كله هيشهد بمجهودتنا وتضحيتنا ، يارب احفظنا واحمينا ورجعنا لبيوتنا منتصرين.. فنحن جنود فى معركة ومعرضين جميعا للإصابة".

وكانت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، قد أكدت على خروج 4 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا اليوم ، إلى العزل المنزلى ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 161 حالة، وبلغ عدد المحولين لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" نحو430 حالة.

وأشارت مدير مستشفى العجمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين ،وأن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، وقررنا استغلال فرحة العيد لتحقيق ذلك، خاصة وأن الاطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.