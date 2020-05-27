اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 10:57 م
خالد صلاح
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فيديو .. لماذا حرقوا نعشها؟

الأربعاء، 27 مايو 2020 08:16 م
فيديو .. لماذا حرقوا نعشها؟ حرقوا نعشها

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هذا هو المشهد الذى استيقظ عليه أهالى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .
 
فما الذى حدث؟ ظهرت أعراض الإصابة بالفيروس القاتل على سيدة مقيمة بمنطقة السبع بنات أجرت التحاليل بمستشفى صدر المحلة وثبتت إيجابيتها تم عزلها صحيا. 
 
ولكن تدهورت حالتها وتوفت صباح اليوم 
وفقا للإجراءات المتبعة حيال حالات الوفاة بكورونا تم تجهيز فريق لتغسيل الجثمان ووضعه فى كفن من 3 طبقات ثم داخل كيس بلاستيك لمنع خروج أى سوائل من الجثة
ثم فى كيس آخر وتم وضعها فى نعش خشبي.
 
في الفيديو التالي نرصد تفاصيل القصة بداية من الاصابة وحتى لحظه حرق النعش وسبب حدوث ذلك
 

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