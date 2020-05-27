اليوم السابع
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فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:33 م
فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد حواجز مرورية - أرشيفية
كتب سليم على

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قامت الإدارة العامة للمرور، بوضع حواجز مرورية بكورنيش النيل اتجاه التحرير كوبرى قصر النيل، وعدم السماح بانتظار السيارات به في  ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت الشرطة، اليوم الأربعاء، طرق الكورنيش بكافة المحافظات ولا تسمح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

 

 جاء ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اتخاذ عدة إجراءات خاصة بعيد الفطر المبارك بينها منع التنقل بين المحافظات، والتواجد الأمنى المكثف بطرق الكورونيش.

 

 كانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

 

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

 

ونصت المادة الثانية على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

 

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

 

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية " أمام الجمهور على مدار اليوم.


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