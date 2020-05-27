اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 10:52 م
خالد صلاح
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فرنسا تسجل أقل من 100 وفاة جديدة بكورونا لليوم السابع على التوالى

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:43 م
فرنسا تسجل أقل من 100 وفاة جديدة بكورونا لليوم السابع على التوالى مصابى فيروس كورونا
رويترز

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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى فرنسا، بأقل من مئة حالة لليوم السابع على التوالى اليوم الأربعاء، مما يعزز الآمال فى أن البلاد تجاوزت الأسوأ فيما يتعلق بالوباء.
 
وقالت وزارة الصحة الفرنسية، إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أى 0.2 ليصل إلى 28596 وهى رابع أكبر حصيلة للوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.
 
و من جهته، قال مسئول بمكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستقاتل لضمان عدم تقليص خطة المفوضية الأوروبية لتقديم 750 مليار يورو فى منح وقروض لمساعدة دول الاتحاد الأوروبى على التعافى من التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
 
وأضاف المسئول، قائلا "من الواضح أنه لن يكون من المرغوب فيه خفض المبلغ الذى اقترحته المفوضية، خصوصا حجم المنح، ونحن سنقاتل بقوة على تلك الجبهة"، واصفا مقترح المفوضية بأنه "جريء" و"شجاع".
 
وقال المسئول، "من البديهى أن تلك هى الأولوية المطلقة. وبالتأكيد فإن آلية الديون المشتركة لتمويل المنح هى أيضا ضرورية."
 
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصادات التى تضررت بشدة بسبب أزمة فيروس كورونا، على أمل إنهاء أشهر من التشاحن حول كيفية تمويل التعافى والتى كشفت عن انقسام بين الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد.
 

فرنسا

كورونا

فيروس كورونا

الحكومه الفرنسيه

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