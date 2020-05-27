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عمدة واشنطن تعلن بدء المرحلة الأولى من عملية الفتح التدريجي الجمعة

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:58 م
عمدة واشنطن تعلن بدء المرحلة الأولى من عملية الفتح التدريجي الجمعة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت عمدة واشنطن موريلً باوسر، بدء المرحلة الأولى من عملية الفتح التدريجي بعد غدٍ الجمعة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

فى غضون ذلك، واصل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مهاجمته لموقع تويتر، مشيرا إلى أن الموقع أظهر أن ما قاله عن الموقع صحيح، مشيرا إلى أنه سيتخذ اجراء تجاه ذلك.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"أظهر تويتر الآن أن كل ما قلناه عنهم (وزمائلهم ورفاقهم الآخرين) صحيح، سنتخذ اجراء كبير".

وفى سياق متصل هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع تويتر، حيث هاجم ترامب، موقع تويتر واتهمه بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، بعد اعتبار إحدى تغريداته مضللة وغير صحيحة، التى حذر بأن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" تويتر يتدخل الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إنهم يقولون أن بياني حول بطاقات الاقتراع عبر البريد، الذي سيؤدي إلى فساد وتزوير هائل، غير صحيح ، بناءً على التحقق من الحقائق بواسطة أخبار وهمية لسي إن إن وواشنطن بوست".

 


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