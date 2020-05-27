عضو بمجلس السيادة السودانى: ترسيخ مبادئ السلام من مهام الفترة الانتقالية

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أكد محمد حسن التعايشى عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، أن من مهام الفترة الانتقالية ترسيخ مبادئ السلام والتعايش السلمى وتحقيق العدالة والتنمية.

وقال التعايشي ، خلال لقاء مع الإدارات الأهلية بولاية جنوب دارفور (غرب دارفور)، إن الدولة حزينة للأحداث الوحشية التي حدثت بالمنطقة خلال السنوات الماضية نتيجة الصراعات، موضحا أن الحوار بين الحكومة والمواطنين هو الذي يضمن الشراكة الجديدة وليس التبعية التي كانت سابقاً.

وأضاف أن تحرر العقول من الفتنة القبلية يؤدي للتعايش والسلام الحقيقي، داعيا إلى بناء سلام شامل وكامل يعالج جذور المشاكل والحروب في السودان ويُفضي إلى تنمية مستدامة.

وطالب التعايشي بعقد مؤتمر لفتح المسارات في المنطقة، مؤكدا التزام مجلس السيادة بإكمال مركز الشرطة.