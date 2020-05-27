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عضو بـ"الأطباء": وفاة طبيبين إثر إصابتهما بكورونا وارتفاع العدد لـ22

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:40 ص
عضو بـ"الأطباء": وفاة طبيبين إثر إصابتهما بكورونا وارتفاع العدد لـ22 الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت ــ آية دعبس

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أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور صالح الشيمى، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة مشيرة محفوظ استشاري الأشعة بمستشفى صدر المحلة.
 
يأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيي عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بالفيروس 20 شهيدا، وأكثر من 350 إصابة.
 
وقالت النقابة العامة للأطباء، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين، ودعت جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، أهمها: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، وتلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، وإجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، وتوفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل.
 
 

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