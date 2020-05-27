اليوم السابع
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ضبط لص سرق حديد من كوبرى تحت الإنشاء بالقاهرة

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:02 م
ضبط لص سرق حديد من كوبرى تحت الإنشاء بالقاهرة ضبط متهم - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته ( 5 سيخ حديد، 4 قفل سقالة حديد، 2 قفل فورمة حديد )، وعترف بسرقتها من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

على جانب آخر، كانت شرطة البيئة وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث أثمرت جهودها بقيادة اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية عن ضبط 2364 طن أسمدة وأحماض مجهولة المصدر.

 

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 

سرقة

سرقات

جرائم السرقة

كباري

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