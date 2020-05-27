صيادلة القاهرة تخاطب الصحة للموافقة على استيراد اختبارات سريعة لكورونا

كتبت آية دعبس

خاطب الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، الدكتورة هالة زاید وزيرة الصحة والسكان، قائلا إنه نظرا لما تتعرض له البلاد من اجتياح لفيروس كورونا، ولرغبة النقابة فى تفعيل الدور المجتمعى النقابى فى تلك الأزمة، وتخفيفا للأعباء الشديدة الملقاة على وزارة الصحة، فقد تم التواصل مع إحدى الشركات المستوردة للاختبار السريع لكوفید 19، لتوفير الاختبار لمن يرغب من الصيادلة وأسرهم فأحاطونا علما بالموافقة، شرط موافقة الوزارة.

وأضاف نقيب صيادلة القاهرة، فى خطابه: لذا نرجو السماح للشركة الموردة على توريد هذه الاختبارات على نفقة النقابة، وعمل التحاليل عن طريق انتداب صيادلة أو أى من الفريق الطبى من أحد المستسفيات الحكومية لإجراء تلك الاختبارات ورصد النتائج، وعمل تقرير يومى وتسليمه يوميا لجهة عملهم لاتخاذ اللازم نحو تلك النتائج، علما بأننا مستعدون أن تكون النقابة مكان العمل تلك التحاليل ليس فقط للصيادلة لكن لكافة أعضاء المهن الطبية من أطباء وأسنان وبيطرى بجانب الصيادلة وذويهم على نفقة الأعضاء، وسوف يكون السعر فى حدود 100 جنيه (سعر التكلفة) للعضو الواحد وبعدها يتم اتخاذ اللازم نحو الحالات الإيجابية نحو تحويلهم لمستشفيات الوزارة لإجراء مزيد من الفحوصات واتخاذ الأزم.

وطالب وزارة الصحة، بأن يلق طلب النقابة الرعاية والشمول نظرا لورود طلبات عديدة من صيادلة مصابين بفيروس كورونا، أو مخالطين لحالات مصابة من خلال تواجدهم بصيدلياتهم وخوفهم علي ذويهم وقد أصيب بعضهم.

كانت قد خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، الدكتور حسین خيري رئيس اتحاد المهن الطبية، لتلقيها مطالب عديدة من صيادلة مخالطين لحالات إيجابية بفيروس كورونا، سواء زوجاتهم او آبائهم او امهاتهم، وشعورهم بقلق علي ذويهم لعدم توافر اختبار الفيروس كوفيد 19 إلا في المستشفيات الحكومية، قائلة: وحيث أن مستشفى القصر العيني قد أعلن اليوم عن توافر تلك التحاليل بمبلغ 2500 جنيه، فبرجاء سرعة إدراج هذه التحاليل على قائمة التعاقد بمشروع العلاج لكافة أعضاء المهن الطبية من واقع تواجدهم بالصفوف الأولى في مجابهة فيروس كورونا وبالتالي فهم أكثر الفئات إختلاطا لمصابی الفيروس إختلاط مباشر.