اليوم السابع
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صور.. محافظة القاهرة تنفذ حملة تطهير مكبرة بالعباسية لمواجهة كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:24 م
صور.. محافظة القاهرة تنفذ حملة تطهير مكبرة بالعباسية لمواجهة كورونا حملة نظافة وتطهير بالعباسية
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أحياء العاصمة حملاتها لنظافة وتطهير وتعقيم الشوارع كإجراء احترازى وقائى ضد فيروس كورونا، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحى الوايلى بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحى لرفع كفاءة النظافة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات وشملت الحملة ميدان العباسية وموقف السيارات الموجود بالميدان وشارع العباسية حتى ميدان الجيش.

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وتأتى تلك الحملات تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستغلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.

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وتنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتفعيل قرارات الدولة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع التجمعات واستمرار غلق كافة الصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم ومحلات السايبر نت والبلايستيشن تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة من ضبط أحد مطاعم بيع البرجر الشهيرة بميدان تريومف مدار ومفتوح وأمامه تجمع كبير من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر، حيث تم غلقه وتشميعه وتحرير محضر جنح امن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

 

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القاهرة

الوايلي

النظافة

اخبار مصر

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