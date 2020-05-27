اليوم السابع
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صلاح الجمل بين "نمبر وان" وحذاء الحصرى والمنشاوى (فيديو)

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:26 م
صلاح الجمل بين "نمبر وان" وحذاء الحصرى والمنشاوى (فيديو) القارئ صلاح الجمل
كتب ـ بلال رمضان

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حالة من الجدل تسبب فيها القارئ صلاح الجمل، بعدما شبه نفسه بالفنان محمد رمضان، وقال: "أنا نمبر وان فى القرآن الكريم شاء من شاء وأبى من أبى"، كما زعم أن سبب غيابه عن الساحة يكمن فى تعرضه لحملة ظلم وكذب ومجاملة لآخرين، الأمر الذى دفع رئيس الإذاعة والتليفزيون للكشف عن أسباب إيقاف "الجمل"، وبعد مرور أيام، خرجت نقابة قراء القرآن الكريم، للتعبير عن استيائها من تصريحات الجمل، الأمر الذى أجبر الأخير للإعلان عن تراجعه عن تصريحاته.

وفى الفيديو التالى يستعرض "اليوم السابع" تفاصيل الواقعة..

 


صلاح الجمل

قراء القرآن

نمبر وان

نقابة قراء القرآن

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