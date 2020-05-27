اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صراعات لا تعرف الوباء.. 3 ميادين قتال لم ترفع الهدنة باسم كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 08:04 م
صراعات لا تعرف الوباء.. 3 ميادين قتال لم ترفع الهدنة باسم كورونا الجيش السورى - أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد عدد من الدول صراعات مسلحة خاصة فى المنطقة العربية رغم انتشار فيروس كورونا المستجد فى دول العالم إلا أن الاشتباكات المسلحة لم تتوقف فى هذه الدول عقب انتشار الفيروس بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتعد الأراضى الليبية أحد أبرز دول العالم التى تشهد صراعات مسلحة بين قوات الجيش الوطنى الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق رغم ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا فى البلاد وتخوفات من تفشى الوباء بشكل كامل فى البلاد.

ولم تهدأ وتير الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة الليبية والميليشيات المسلحة فى طرابلس رغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة للقبول بهدنة إنسانية فى العاصمة الليبية، بل احتدمت العمليات العسكرية بطرابلس رغم تفشى فيروس كورونا.

وسجلت ليبيا حالات إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا المستجد وسط اتهامات لحكومة الوفاق باستمرار الرحلات الجوية من تركيا إلى مطار مصراتة الدولى، وهو ما تسبب فى انتشار الفيروس بشكل كبير داخل المدن الليبية.

فيما تشهد قوات الجيش السورى اشتباكات مع الجماعات الإرهابية والتنظيمات التى تسيطر على بعض المدن وتحصل على دعم من الخارج، وذلك رغم ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلا أن الاشتباكات لم تتوقف وسط تحركات تقوم بها قوات الجيش السورى لتحرير البلاد من قبضة التنظيمات الإرهابية والمتشددة.العمليا

وتتطلع قوات الجيش السورى إلى تحرير البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية التى باتت مناطق نفوذها محدودة داخل مدن وبلدات فى الشمال السورى تحت حماية قوات الجيش التركى.

فيما تواصل قوات الجيش العراقى عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى الذى نفذ عشرات العمليات الإرهابية ضد مواقع للجيش العراقى بسيارات مفخخة رغم انتشار فيروس كورونا المستجد داخل عدد من المحافظات والمدن العراقية.

ولم يتوقف تنظيم داعش الإرهابى عن تنفيذ عملياته الإرهابية ضد تمركزات قوات الجيش العراقى التى تتصدى لمحاولات التنظيم المتطرف إعادة ترتيب صفوفه فى البلاد، ما دفع القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية المعاونة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى.

وتوجهت الأمم المتحدة بدعوات متكررة إلى الأطراف المتصارعة فى دول العالم لضرورة وقف القتال فى ساحات النزاع واللجوء إلى الحل السياسى وتكثيف الجهود لمجابهة فيروس كورونا.


كورونا

اخبار كورونا

فيروس كورونا

أخبار العراق

اخبار سوريا

اخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة