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شاهد.. الفنان تامر مجدى يقبل يد والد الشهيد على السيد ويهدى الأسرة لوحة لصورة الشهيد

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:00 ص
شاهد.. الفنان تامر مجدى يقبل يد والد الشهيد على السيد ويهدى الأسرة لوحة لصورة الشهيد الفنان تامر مجدى يزور أسرة الشهيد على السيد
الدقهلية شريف الديب

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قالت والدة الشهيد على على السيد، إن زيارة الفنان تامر مجدى لها بمنزلها بقرية ليسا الجمالية، التابعة لمحافظة الدقهلية، أثلجت صدرها وشعرت بسعادة وكأنها ترى نجلها الشهيد على.

وتابعت، أن القرية كلها كانت سعيدة بالزيارة، وأشادت بتواضع الفنان الكبير، وعن السعادة التى نشرها داخل قلبى بعد استشهاد نجلى.

وكان الفنان تامر مجدى الذى قام بأداء دور الشهيد على على بمسلسل الاختبار، واستشهاده فى الهجوم الإرهابى على كمين البرث بشمال سيناء، زار أسرة الشهيد بالدقهلية، وسط احتفال كبير من أهالى القرية.

وقد علق الفنان تامر مجدى عن نجاح مسلسل الاختيار بأنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير، وتفاعل العديد من الدول العربية بالمسلسل، وقال اتمنى أن أكون قدمت ولو شئ بسيط عن البطولات التى يقوم به الرجال الحقيقين فى أرض المعركة.

وأشادت أسرة الشهيد على على بالدور الذى قام به تامر مجدي، وقالت أم الشهيد أنا أشعر بأنى أشاهد نجلى أمامي، و ما كان يقوم به قائدها أحمد المنسي، مثل ما كان يقوله على عنه، بأنه أخ لهم وليس قائد، وهو ما شعرت به أثناء متابعة المسلسل.

وقد قام الفنان تامر مجدى بتقديم هدية لأم الشهيد بصورة للشهيد أثناء ارتداء الزى العسكري، ووقع عليه الفنان بإهداء من ابنك تامر مجدي، وقام الفنان بتقبيل يد أم الشهيد ووالده بعد الاستقبال الحار الذى لقاه الفنان من أسرة الشهيد وأهالى القرية، الذين استقبلوه بالأغانى الوطنية.


الدقهلية

الفنان تامر مجدي

أسرة الشهيد على على السيد

كمين البرث

كتيبة المنسي

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