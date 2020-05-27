حبس موظف لإطلاقه الرصاص على أحد الأشخاص بنقادة فى قنا

قنا - وائل محمد

أمرت نيابة نقادة، بمحافظة قنا، بتجديد حبس موظف بالبنك الزراعى المصرى فرع نقادة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إطلاقه الرصاص على أحد الأشخاص ما أدى إلى إصابته.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة بندر نقادة مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بطلق نارى فى القدم وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وكشفت تحريات العميد أمين سند رئيس مباحث المديرية عن نشوب مشاجرة بين عائلة "آل سباته" وعائلة "آل صادق" بسبب لعب الأطفال وخلال المشاجرة أطلق المدعو عفت محمد الصادق، 55 سنة، من العائلة الثانية -موظف بالبنك الزراعى المصرى فرع نقادة- عدة طلقات نارية من سلاح نارى كان بحوزته ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص من العائلة الأولى.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه أربعة أيام ثم تم تجديدها إلى 15 يوما.