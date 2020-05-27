اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس موظف لإطلاقه الرصاص على أحد الأشخاص بنقادة فى قنا

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:17 م
حبس موظف لإطلاقه الرصاص على أحد الأشخاص بنقادة فى قنا حبس -ارشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة نقادة، بمحافظة قنا، بتجديد حبس موظف بالبنك الزراعى المصرى فرع نقادة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إطلاقه الرصاص على أحد الأشخاص ما أدى إلى إصابته.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة بندر نقادة مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بطلق نارى فى القدم وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وكشفت تحريات العميد أمين سند رئيس مباحث المديرية عن نشوب مشاجرة بين عائلة "آل سباته" وعائلة "آل صادق" بسبب لعب الأطفال وخلال المشاجرة أطلق المدعو عفت محمد الصادق، 55 سنة، من العائلة الثانية -موظف بالبنك الزراعى المصرى فرع نقادة- عدة طلقات نارية من سلاح نارى كان بحوزته ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص من العائلة الأولى.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه أربعة أيام ثم تم تجديدها إلى 15 يوما.

 

 

 

 

 

 


قنا

اخبار عاجلة

اخبار مصر

اخبار قنا

نقاده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة