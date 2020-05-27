جامعة طنطان تنظم مؤتمر دولى افتراضى حول "دور البحث العلمى فى مواجهة فيروس كورونا"

الغربية عادل ضرة

تبدأ فى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولى الافتراضى الأول بجامعة طنطا، حول "دور البحث العلمى فى مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ونخبة من كبار العلماء من 15 دولة أجنبية وعربية.

وصرح الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، بأن أعمال المؤتمر تستمر لمدة يومين، وتهدف لبحث ودراسة سبل مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها ودور البحث العلمى فى مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، بالإضافة إلى مستقبل العالم بعد هذه الجائحة.

وأضاف أن محاور المؤتمر تتناول بحث تأثير فيروس كورونا على المنظومة الصحية والدواء، والآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لهذه الأزمة، وكذلك دور العقل الجمعى والمنظمات المختلفة فى مواجهة أزمة كورونا، بالإضافة إلى دور السياسات الإعلامية فى تشكيل وعى المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تبدأ فى الساعة الخامسة مساء اليوم بكلمة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة للترحيب بالعلماء المشاركين فى المؤتمر، ثم بدء جلسات المؤتمر تحت عنوان "إلى أى مدى يؤثر فيروس كورونا على المنظومة الصحية؟" والتى يشارك فى الجلسة الأولى منها كل من: الدكتور أحمد شكر - استاذ الكلى ومدير برنامج زراعة الكلى بجامعة ساسكاتشوان بكندا - ببحثه حول "دروس لنظم الرعاية الصحية من فيروس كورونا"، ثم بحث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسى لشئون الصحة والوقاية، حول "كوفيد 19.. التحدى الجديد".

وأضاف عكاشة أن الجلسة الثانية ستكون بعنوان "ما هى توقعات العلماء فى المجال الطبي؟" ويديرها الدكتور عمرو الحسيني، و الدكتور حسين شعيشع، وتتناول أبحاث كل من: الدكتور طارق الدياسطى - استاذ الاشعة فى مركز الكلى بجامعة المنصورة و رئيس الجمعية المصرية والجمعية الأفريقية للأشعة - حول "تأثير كوفيد 19 على أطباء الأشعة"، والدكتور مايكل ويكنلر - استاذ مساعد، قسم الأشعة بجامعة كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية -، حول " طباعة ثلاثية الأبعاد لمعدات الحماية الشخصية"، بالإضافة إلى بحث الدكتور جافيير نيرا - استاذ امراض الباطنة و الكلى بجامعة كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية - حول " كوفيد 19 وإصابة الكلى الحاد: ما الذى تعلمناه؟"، وبحث الدكتور أيمن عبد الظاهر، حول "أعراض الجهاز التنفسى مع كوفيد 19"، وأخيرا بحث الدكتور أحمد شوقي، حول "المفاهيم الخاطئة لكوفيد 19".

وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان "كيف يستطيع البحث العلمى التصدى للجائحة؟" ويديرها الدكتور محمد هانى حافظ - الرئيس المنتخب للجمعية المصرية لأمراض الكلى وزراعتها واستاذ الكلى بجامعة القاهرة - وتتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور محسن القوصي، حول "العلاج المضاد للفيروسات ولكوفيد 19"، والدكتور أحمد حلاوة، حول "زراعة الكلى وكوفيد 19: تحديث مع سلسلة من الحالات"، والدكتور يوسف حجاج - مدرس بكلية الصيدلة جامعة طنطا - حول "ك فيد 19 وخطوط مهاجمته"، بالإضافة إلى بحث د. لمياء مدبولي، حول "كوفيد 19: كيفية الإمراض وتحديات اللقاحات"، ود. أحمد جودة، حول "إعادة استخدام الأدوية: تحديث حول العلاجات الدوائية المحتملة لكوفيد 19".

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا الكيلانى مقرر المؤتمر ومدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية بالجامعة، أن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى الافتراضى الأول حول "البحث العلمى فى مواجهة فيروس كورونا" تُختتم بكلمة لكل من: الدكتور رشاد برسوم، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة.. على أن تُستكمل فعاليات اليوم الثانى والأخير للمؤتمر بعد غد (الخميس) فى الساعة الخامسة مساء.