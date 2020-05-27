تكثيف حملات النظافة بمدن ومراكز الشرقية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، حملات النظافة والتجميل بالشوارع والميادين الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة مستغلين فتره الحظر وعدم تواجد المواطنين بالشوارع فى رفع تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبى الطريق والأرصفه وتفريغ صناديق القمامة وتطهير الشوارع.

قامت رئاسة حى أول الزقازيق برفع القمامة من شارع سعد زغلول بالكامل وشارع محمد حسين وشارع المعهد الدينى ومزلقان الحسينية وشارع الدلتا عبد اللطيف ومدارس بوبسطة والتجنيد وخلف الكنيسة وشارع فاروق وشارع البحر

وعلى صعيد آخر، قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمشاركة شرطة المرافق بإزالة الاشغالات الموجودة في شارع البوسته وشارع المعلمين والحلقة وميدان عرابي وميدان التحرير ومن نفق المحطة والحسنيه وشارع الجيش وحلقة السمك وشارع فاروق.

وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق بمشاركة قسم الاشغالات والازالات بالحى وقوات الشرطة بفض الباعة الجائلين ورفع الاشغالات من خلف مستشفى المبرة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال النظافة وتجميل الميادين بنطاق كل مركز على حدة ، واشتملت الأعمال على استمرار أعمال النظافة المناطق التالية بالمدينة على مدار اليوم بالورديات الثلاثة" المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - أحمد حلمى" والتى تتضمن الشوارع الآتية" النقراشي - الإنتاج - المشروع - الجمهوريه - السيد حسين - نصر الله - الترعه الديدامونيه - أسفل السكك الحديد - ترعه السماعنة"، بالإضافة لإستمرار أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات بنطاق الوحدة المحلية بالصوالح.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينيه بحملة نظافة في الأماكن الأتية "شارع ترعه سراج وحي 6 اكتوبر ببندر مدينة الحسينية / عزبة التل ببندر مدينةالحسينية شارع خليج الرمل وشارع بورسعيد ببندر مدينة الحسينية"، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية منعاً من تفشي فيروس كورونا المستجد،كما تم شن حملة لرفع الاشغالات بالشارع الرئيسي لإزالة كافة المفروشات التي تعوق حركة المارة لمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس.

وقامت رئاسه مركز ومدينه منيا القمح برفع القمامة، وذلك للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وظهور المدينه بالشكل اللائق.

وقامت رئاسه مركز ومدينة ابوكبير باستمرار حملات النظافة والرش والتطهير بالمدينة وقري الوحدات المحلية" بنى عياض . الرحمانيه . طوخ . منشأة رضوان . هربيط. اولاد موسي . الحصوة".

وقامت رئاسة مركز ومدينة اولادصقر بتنفيذ اعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال التجميل الدهانات بمداخل المركز والمدينه والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد فوواصلت الوحدة المحلية بزور ابو الليل وقصاصين الازهار أعمال التزين والدهان و الرش والتطهير بالشوارع والأماكن العامة والحكومية ومتابعة الحظر علي المحلات كما قامت الوحدة المحليه بزور ابو الليل وقصاصين الازهار بحملة نظافة بشوارع الوحدات والقرى التابعه لهم ورفع القمامة من النقاط المخصصة لها

وقامت رئاسه مركز ومدينه بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحليه بغيته بتعقيم وتطهير مجمع الخدمات بالوحدة بالاضافه الى متابعه اعمال النظافة التي تتم بميدان ابوسمران.



0a3de305-81f3-4aee-a1a7-79a4978c738c_jpg



حملات النظافة بمدن و مراكز الشرقية

حملات النظافة بمدن و مراكز الشرقية حملات النظافة بمدن و مراكز الشرقية



حملات النظافة بمدن و مراكز الشرقية