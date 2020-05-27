اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف علي المستشفيات المحددة لتقديم الخدمة لمصابي كورونا بالبحر الأحمر

الأربعاء، 27 مايو 2020 08:59 م
تعرف علي المستشفيات المحددة لتقديم الخدمة لمصابي كورونا بالبحر الأحمر المستشفيات المخصصة للكشف عن حالات كورونا بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السكان، عن اسماء 320 مستشفي التي خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، من بين تلك المستشفيات 7 مستشفيات في محافظة البحر الاحمر في كل مدينة مستشفي واثنين بعاصمة المحافظة الغردقة، تعرف علي تلك المستشفيات في المعلومات الآتية:

 

1- مستشفي الغردقة العامة الواقعة بمنطقة الدهار بالغردقة والمقابلة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الاحمر

 

2- مستشفي حميات الغردقة الواقعة في بنهاية شارع الحجاز بمدينة الغردقة

 

3مستشفي راس غارب المركزي بمدينة غارب شمال محافظة البحر الاحمر

 

4- مستشفي سفاجا المركزي بوسط مدينة سفاجا

5- مستشفي القصير المركزي بمدينة القصير وسط البحر الاحمر

6- مستشفي جراحات اليوم الواحد بمرسي علم

7- مستشفي الشلاتين المركزي جنوب محافظة البحر الاحمر

 

 

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي  وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن وزارة الصحة والسكان خصصت 7  مستشفيات للكشف علي حالات الاشتباه لفيروس كورونا المستجد مؤكدا علي المتابعة المستمرة وكل الدعم لجميع الحالات من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك على مدار الساعة، للاطمئنان على جميع الحالات وتوفير كافة الاحتياجات الطبية والمعنوية اللازمه لهم.

 

واضاف أن عملية الكشف علي الحالات داخل تلك المستشفيات سيتم بداية من أول يونيو المقبل.

 

المستشفيات المخصصة للكشف عن حالات كورونا بالبحر الاحمر
المستشفيات المخصصة للكشف عن حالات كورونا بالبحر الاحمر

 


البحر الاحمر

الغردقة

مستشفيات الكشف علي مصابي كورونا بالبحر الاحمر

حميات البحر الاحمر

غارب المركزي

الشلاتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطار مرسى علم يستقبل العالقين بالخارج رغم أجازة العيد.. وصول رحلتى طيران من ألمانيا وباريس على متنهما 202 عائدا من الخارج.. وفرق الحجر الصحى تطبق الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:00 م

غدا.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة عالقين من أبو ظبى

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:05 م

مغادرة 298 عائدا من السعودية بعد قضاء أسبوع فى الحجر الصحى بمرسى علم

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:58 ص

وزير البترول يعلن التوقيع مع الشركات العالمية الفائزة بمزايدة البحر الأحمر

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

سائق بنى سويف بعد رده مليون جنيه لصاحبها: أعطى ابنى 500 جنيه ولسه مخلصتش.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

فيديو.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة