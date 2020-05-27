تعرف علي المستشفيات المحددة لتقديم الخدمة لمصابي كورونا بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت وزارة الصحة السكان، عن اسماء 320 مستشفي التي خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، من بين تلك المستشفيات 7 مستشفيات في محافظة البحر الاحمر في كل مدينة مستشفي واثنين بعاصمة المحافظة الغردقة، تعرف علي تلك المستشفيات في المعلومات الآتية:

1- مستشفي الغردقة العامة الواقعة بمنطقة الدهار بالغردقة والمقابلة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الاحمر

2- مستشفي حميات الغردقة الواقعة في بنهاية شارع الحجاز بمدينة الغردقة

3- مستشفي راس غارب المركزي بمدينة غارب شمال محافظة البحر الاحمر

4- مستشفي سفاجا المركزي بوسط مدينة سفاجا

5- مستشفي القصير المركزي بمدينة القصير وسط البحر الاحمر

6- مستشفي جراحات اليوم الواحد بمرسي علم

7- مستشفي الشلاتين المركزي جنوب محافظة البحر الاحمر

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن وزارة الصحة والسكان خصصت 7 مستشفيات للكشف علي حالات الاشتباه لفيروس كورونا المستجد مؤكدا علي المتابعة المستمرة وكل الدعم لجميع الحالات من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وذلك على مدار الساعة، للاطمئنان على جميع الحالات وتوفير كافة الاحتياجات الطبية والمعنوية اللازمه لهم.

واضاف أن عملية الكشف علي الحالات داخل تلك المستشفيات سيتم بداية من أول يونيو المقبل.