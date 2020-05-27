تدعيم مقر عزل الوافدين من الخارج بالشرقية بمستلزمات وقائية بـ511 ألف جنيه

أعلن محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، قيام جمعية الهلال الأحمر بتدعيم مجمع البطراوى بمدينة الزقازيق والمخصص لاستقبال الوافدين من الخارج لتطبيق إجراءات العزل الصحى عيلهم لمواجهة فيروس كورونا، والبالغ عددهم 750 فردا بمستلزمات طبية ووقائية بقيمة 511 ألف جنيه شملت كميات كبيرة من"الكمامات الواقية - القفازات - ماسكات التنفس - النظارات الواقية للعين - بدل الوقاية - جوانتى بلاستيك – أدوات النظافة الشخصية" لاستخدامها خلال فترة الحجر الصحى للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبدوره أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية النشطة فى تقديم أوجه الدعم والمساندة للجهاز التنفيذى فى التعامل مع جائحة كورونا من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس، وللوافدين من الخارج والخاضعين لإجراءات العزل الطبى بمجمع البطراوى للمدن الجامعية بمدينة الزقازيق وكذلك للخاضعين لإجراءات العزل المنزلى.
وأوضح المحافظ أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، مؤكداً على تضافر الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الأزمة بسلام.
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