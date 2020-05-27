اليوم السابع
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تخصيص دور جديد بـ"عبور كفر الشيخ" لمصابى كورونا وشفاء 8 حالات وإصابة 20 جدد

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:34 ص
تخصيص دور جديد بـ"عبور كفر الشيخ" لمصابى كورونا وشفاء 8 حالات وإصابة 20 جدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ، أنه تم تخصيص الدور السابع بمستشفى العبور، لاستقبال وعزل جميع المواطنين سواء مدنيين أو الطواقم الطبية من الذين يعانون من وباء كورونا المستجد، وسوف يحدد ميعاد العمل بهذا القرار وتحديد عدد الاسرة بعد تجهيز الدور بما يليق بتقديم الخدمة الطبية المقدمة

جاء ذلك بناء على قرار رئيس الوزاء، ووزيرة الصحة باختيار مستشفى العبور للتأمين الصحى ضمن 320 مستشفى على مستوى الجمهوريه ليكونون مستشفيات للعزل لمرضى كورونا، وبعد التنسيق والمتابعه المستمره من الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى دكتور محمد السيد ضاحي.

وأضاف فرج، لـ"اليوم السابع"، أنه سوف تستمر مستشفى العبور بتقديم كل الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى بمحافظه كفر الشيخ، مؤكداً أن هذا الأمر محور اهتمام كل قيادات الهيئة، وعلى رأسهم الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامه للتامين الصحى، داعياً الله أن يشفى كل المرضى .

وأضاف مصدر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، عن تعافى 8 من مصابى فيروس كورونا المستجد بشكل نهائي، وخروجهم من مستشفى العزل الصحى بمدينة بلطيم، بعدما تبين من آخر 3 تحاليل خاصة بهم سلبية إصابتها،كما تم نقل 9 مصابين آخرين من مصابى فيروس كورونا يقيمون بمحافظات القليوبية، والشرقية، والبحيرة، والإسكندرية، إلى نزل الشباب فى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لقضاء فترة النقاهة.

وأوضح المصدر، أنه قد تم تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا، فى مختلف مراكز المحافظة،كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمستشفى عزل بلطيم لرجل مسن من محافظة البحيرة، لترتفع بذلك أعداد الوفيات بالمستشفى منذ بدء الأزمة وحتى الآن إلى 39 حالة وفاة.

وناشدت مديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذ جميع تعليمات الوزارة والعمل على تقليل الازدحام، والغسل المستمر للأيدي، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدا، والتزام منازلهم قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.


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