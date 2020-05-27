بنك الاستثمار الأوروبى يقرض بولندا 18 مليون يورو لتشغيل محطات الطاقة الشمسية

كتبت: هناء أبو العز

وقع بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم أول قرض له لبناء وتشغيل محطات للطاقة الشمسية في بولندا.

و سيقرض بنك الاتحاد الأوروبي حوالي 18 مليون يورو لبناء وتشغيل 66 مصنعًا كهروضوئياً مستقلاً صغير الحجم، ومن المتوقع أن تنتج المحطات حوالي 65.6 ميجاوات ، ما يكفي من الطاقة لإمداد 19000 أسرة ، وتساعد على تقليل 47000 طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.

وأشار البنك فى بيان له إلى إن صفقة التمويل مضمونة من قبل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية.

و قال مفوض الاقتصاد باولو جنتيلوني: تعد اتفاقية التمويل الموقعة اليوم لبناء محطات الطاقة الشمسية هذه ممتازة لاقتصاد بولندا وبيئتها، وستكون الصفقة الخضراء الأوروبية في صميم جهودنا لإعادة بناء اقتصاداتنا بعد جائحة الفيروس التاجي ويجب على بولندا الاستمرار في الاستفادة من كل دعم الاتحاد الأوروبي المعروض.

واعتبارًا من أبريل 2020 ، حشدت خطة الاستثمار لأوروبا 478.4 مليار يورو من الاستثمار عبر الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك 21 مليار يورو في بولندا ، ودعمت 1.17 مليون شركة ناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة