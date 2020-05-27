اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 06:52 م
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الوكالة اليمنية: إصابة اثنين بفيروس كورونا فى السجن المركزى بصنعاء

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:54 م
الوكالة اليمنية: إصابة اثنين بفيروس كورونا فى السجن المركزى بصنعاء مقابر جماعية فى اليمن
عدن أ ش أ

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تلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بلاغا يؤكد إصابة اثنين من المختطفين فى السجن المركزى بصنعاء بفيروس كورونا.

وطالبت الشبكة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأربعاء، بالإفراج الفورى عن جميع المختطفين قبل أن يجتاح الوباء المعتقلات والسجون العامة والسرية التى تتخذها مليشيا الحوثى المدعومة من إيران أماكن لإخفاء معارضيها والذين تجاوزوا العشرة آلاف مختطف.

كما دعت الشبكة المجتمع الدولى إلى التدخل العاجل وبذل كافة الجهود من أجل إطلاق كافة المختطفين فى سجون مليشيا الحوثى دون قيد أو شرط، وتحمل المبعوث الدولى للأمم المتحدة مارتن جريفيث المسئولية تجاه المعتقلين والتباطؤ الحاصل حتى اليوم فى إلزام المليشيا بتنفيذ الاتفاقيات المؤيدة لعملية الافراج عن كافة المعتقلين، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم الذى تصر المليشيا على عرقلة تنفيذه منذ أكثر من عام.

 


الوكالة اليمنية

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