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المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا فى أعلى معدل وفيات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 مايو 2020 02:29 ص
المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا فى أعلى معدل وفيات خلال 24 ساعة وفيات كورونا فى المكسيك
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 501 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى معدل وفيات تسجله البلاد في يوم واحد منذ تفشى الفيروس فيها، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادورإن فيروس كورونا المستجد قد يكلف البلاد مليون وظيفة مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تعد غير أساسية، وكان الاقتصاد المكسيكى يعانى ركودا بالفعل قبل بدء الجائحة وتوقعت بنوك استثمارية مختلفة انكماشا يبلغ تسعة فى المئة هذا العام وحدوث تعاف تدريجى فقط العام المقبل.
 
وقال لوبيز أوبرادورن فى كلمة تلفزيونية، "توقعى هو أنه مع وجود فيروس كورونا سيتم فقد مليون وظيفة، "ولكننا سنوفر مليونى وظيفة جديدة".
 
وقالت حكومة لوبيز أوبرادور، مرارا إنها سيطرت على تفشى الفيروس ولكنها سجلت بعد ذلك أعدادا قياسية لحالات الإصابة والوفاة.
 
وأصدرت الحكومة البرازيلية الأسبوع الماضى، إرشادات لاستئناف العمل فى صناعة السيارات والتعدين والبناء فى ثانى أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية والمرتبط بالولايات المتحدة وكندا من خلال اتفاقية للتجارة الحرة.
 
وفى أبريل، قالت وزارة المالية المكسيكية فى تقرير اقتصادى سنوى يستخدم فى توجيه الميزانية إن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 3.9 فى المئة هذا العام مضيفة أن هذه الأعداد أدرجت التأثير "الحاد" الناجم عن فيروس كورونا.
 

 


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