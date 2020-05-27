اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 11:08 م
خالد صلاح
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الصحة العراقية: تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:10 م
الصحة العراقية: تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بكورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن الوزارة في بيان قوله إنه :"تم إجراء 7014 فحصا في كافة المختبرات المختصة في البلاد اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للفحوصات منذ بداية تسجيل الوباء في البلاد 206381 ".

وأشارت إلى أن :"مختبرات وزارة الصحة العراقية سجلت اليوم 287 إصابة في العراق، منها 76 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط".

وأضافت أن مجموع الإصابات بلغت 5135 حالة، وحالات الشفاء بلغت 2904، فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات اليوم ليرتفع الإجمالي لـ 175 حالة وفاة. 


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