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السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:42 م
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، بما فيها تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 
كما وجه الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، مشيداً سيادته في هذا الصدد بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر، والتي تتم وفقاً لأحدث المعايير العالمية من خلال إعادة تدوير الأسفلت".
 
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة (1)
 
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة (2)
 
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة (3)
 
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة (4)
 
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة (5)
 
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة (6)
 
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة (7)
 
السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور والكباري بشرق القاهرة (8)

 


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