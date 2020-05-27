اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 06:50 م
خالد صلاح
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السعودية تعلن رفع تعليق حضور العاملين فى القطاع الخاص لمقار أعمالهم

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:12 م
السعودية تعلن رفع تعليق حضور العاملين فى القطاع الخاص لمقار أعمالهم صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا منذ 22 / 7 / 1441 هـ كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه على الجهات في القطاع الخاص كافة، أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس دخال المملكة وصل إلى 78541، وفيما وصل عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 2572، وإجمالى حالات الوفاة 425 حالة، وذلك حسب البيان اليومى للوزارة حول الفيروس التاجى.

 

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدول، وفيما تم تسجيل 5.6 ملايين حالة فى مختلف دول العالم، ووصلت حالات الشفاء إلى 2.4 ملايين حالة شفاء.

 


السعودية

وزارة الموارد البشرية

فيروس كورونا

القطاع الخاص

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