الرجال أصحاب الأصابع الطويلة أقل عرضة للوفاة بكورونا..اعرف السبب

كتبت هند عادل

درس العلماء بقيادة جامعة سوانسي ببريطانيا أصابع الرجال في 41 دولة وتوصلوا إلى أن الذين لديهم أصابع طويله أقل عرضه لخطر الوفاة بفيروس كورونا كما أنهم عند إصابتهم بالعدوى تظهر عليهم أعراض خفيفه، وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية

وأوضحت الدراسة أن الرجال في المملكة المتحدة وبلغاريا وإسبانيا من بين الدول العشر ذات الأصابع القصيرة وهو ما يجعل رجالها أكثر عرضة للوفاة بسبب عدوى كورونا لكن الرجال في ماليزيا وسنغافورة وروسيا يميلون إلى أن يكون لديهم أصابع أطول.

ووجد الأكاديميون أن معدلات الوفيات بفيروس كورونا في البلدان التي يكون فيها الرجال لديهم أصابع أقصر تصل إلى الثلث الأعلى، وقال الخبراء إن طول الصوابع يتحدد بكمية التستوستيرون الذي يتعرض له الجنين عند نموه في الرحم كلما زاد التستوستيرون الذي يتعرض له الذكر في الرحم ، كلما كان إصبعه أطول، ويعتقد أن التستوستيرون يحمي ضد اعراض كوفيد 19 الشديدة من خلال زيادة عدد مستقبلات ACE-2 في الجسم حيث أن أن الفيروس التاجي كورونا يدخل الجسم ويسبب العدوى من خلال هذه المستقبلات.

لكن الدراسات تشير أيضًا إلى أن المستويات العالية من التستوستيرون يمكن أن تحمي من تلف الرئة ، مما يعني أن الأشخاص الذين لديهم عدد قليل من المستقبلات هم أكثر عرضة لخطر العدوى الفيروسية.

وجدت الدراسة الجديدة ، التي أجرتها جامعة سوانزي ، أن الرجال الذين يعانون من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون من المحتمل أن يموتوا بسبب فيروس كورونا

أظهرت الأدلة المتزايدة أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الفيروس التاجي من النساء لكن العلماء لم يتمكنوا من تحديد سبب ذلك بالضبط، ويعتقد العلماء أن الرجال أقل عرضة لغسل أيديهم ، وقد لا يطلبون المساعدة الطبية ، ولديهم ظروف صحية أساسية تجعلهم أكثر عرضة للخطر، لكن الأطباء يعتقدون أن التستوستيرون يمكن أن يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء وفاة الكثير من الرجال بسبب فيروس كورونا.