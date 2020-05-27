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الداخلية تغلق 286 محلا ومطعما مخالفا لإجراءات مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:13 م
الداخلية تغلق 286 محلا ومطعما مخالفا لإجراءات مواجهة فيروس كورونا غلق المحال المخالفة
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن (981) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (9) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

 

ونجحت الجهود فى (286) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والتى من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

 


غلق محال

غلق مطاعم

كورونا

اخبار كورونا

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