إصابة شخصين وفقدان اثنين آخرين بسبب الطقس السىء جنوب غربى الصين

أصيب شخصان وفقد اثنان آخران بسبب الانهيارات الطينية والأرضية الناجمة عن هطول الأمطار في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم الأربعاء - أن الأمطار هطلت بغزارة على محافظة قونغشان ذاتية الحكم بالمقاطعة لعدة أيام، مسببة إنقطاع طرقات وانهيار منازل وتضرر مرافق الاتصالات والطاقة، فيما لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة جارية.
إصابة شخصين وفقدان اثنين آخرين بسبب الطقس السىء جنوب غربى الصينالأربعاء، 27 مايو 2020 11:41 ص
انهيار أرضى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان وفقد اثنان آخران بسبب الانهيارات الطينية والأرضية الناجمة عن هطول الأمطار في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
شركات الصين تواصل خسائرها بسبب كورونا.. وتقرير رسمي يكشف انخفاض الأرباح 36%الأربعاء، 27 مايو 2020 11:14 ص
الدولار يصعد واليوان عند أدنى مستوى فى 9 أشهر مع تجدد توترات صينية-أمريكيةالأربعاء، 27 مايو 2020 10:30 ص
الصين تسجل حالة إصابة واحدة بكورونا فى البر الرئيسىالأربعاء، 27 مايو 2020 05:15 ص
ترامب: سنتخذ إجراءات تجاه الصين هذا الأسبوعالثلاثاء، 26 مايو 2020 11:41 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة