اليوم السابع
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إزالة مبرادات مياه الشرب العشوائية من الأماكن العامة بنجران بالسعودية

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:09 ص
إزالة مبرادات مياه الشرب العشوائية من الأماكن العامة بنجران بالسعودية الشرطة السعودية
وكالات

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عززت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة اليوم، من إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، برصد وإزالة عدد من برادات مياه الشرب العشوائية المنتشرة في الشوارع والأماكن العامة بمدينة نجران.
 
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فايز بن رجا آل نميس، أن الفرق الرقابية أزالت 75 براد مياه خصصت للشرب ، توزعت بشكل عشوائي في عددٍ من المواقع والشوارع داخل مدينة نجران، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، مؤكداً مواصلة الأمانة حملتها الرقابية لإزالة جميع برادات مياه الشرب العشوائية من المنطقة والمحافظات التابعة لها ، حفاظاً على الصحة العامة.

 


السعودية

نجران

أخبار السعودية

كورونا

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