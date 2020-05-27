إزالة مبرادات مياه الشرب العشوائية من الأماكن العامة بنجران بالسعودية

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فايز بن رجا آل نميس، أن الفرق الرقابية أزالت 75 براد مياه خصصت للشرب ، توزعت بشكل عشوائي في عددٍ من المواقع والشوارع داخل مدينة نجران، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، مؤكداً مواصلة الأمانة حملتها الرقابية لإزالة جميع برادات مياه الشرب العشوائية من المنطقة والمحافظات التابعة لها ، حفاظاً على الصحة العامة.