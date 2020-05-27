اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 06:33 م
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"أوبك": إنتاج النفط فى كندا يخسر مليون برميل يوميا

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:00 م
"أوبك": إنتاج النفط فى كندا يخسر مليون برميل يوميا حقل نفط
فيينا أ ش أ

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أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك " أن إنتاج النفط الخام فى مقاطعة ألبرتا بكندا انخفض بنحو مليون برميل يوميا وهو ما يدعم جهود المنتجين لخفض المعروض النفطى لمواجهة ضعف الطلب الناجم عن جائحة كورونا .

وذكر بيان للمنظمة، اليوم الأربعاء أن وزيرة الطاقة الكندية سونيا سافاج أبلغت "أوبك" بدعم بلادها لاتفاقية خفض إنتاج النفط لمجموعة "أوبك +" لمواجهة تدمير الطلب الذى حدث بسبب وباء كورونا .. مشيرة إلى أن مقاطعة ألبرتا الكندية شهدت حدوث انخفاض فى الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا نتيجة لظروف السوق الراهنة .

وأشار البيان إلى تأكيد الوزيرة الكندية أن خطوط أنابيب النفط صارت فارغة إلى حد ما كما حدث امتلاء سريع للمخزونات النفطية لافتة إلى أن الإنتاج النفطى الكندى انخفض تلقائيا .

وذكر أن كندا ترى أنه لا جدوى من الإعلان عن إجراء تخفيضات إضافية فى الإنتاج حيث انخفض الإنتاج من تلقاء نفسه .. مشيرا إلى أن خصم مليون برميل يوميا فى الإنتاج الكندى يمثل حوالى 25 فى المائة من إنتاج مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط .

 


أوبك

إنتاج النفط

كندا

أخبار كندا

مليون برميل

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