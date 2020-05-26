68 % من قراء اليوم السابع يؤيدون قرار وقف رخص البناء 6 أشهر

وافق 68% من قراء اليوم السابع على قرار وزير التنمية المحلية بوقف رخص البناء لمدة 6 أشهر، للحد من مخالفات البناء بدون ترخيص، والبناء على أراضي الدولة.

وأجرى اليوم السابع استطلاعاً لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في تكليف وزير التنمية المحلية المحافظين بوقف منح رخص البناء لمدة 6 أشهر، للحد من البناء المخالف، وجاءت نتيجة الاستطلاع بالموافقة بأغلبية 68% من المشاركين.

وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .