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هل العلاوات التشجيعية مشروطة بممتاز في تقارير الكفاية؟..فتوى قانونية تجيب

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:06 م
هل العلاوات التشجيعية مشروطة بممتاز في تقارير الكفاية؟..فتوى قانونية تجيب مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع،فتوى قانونية بأن العلاوة التشجيعية لمن تكون تقارير كفايتهم بمرتبة ممتاز، ويستثنى منها مديرى الإدارات القانونية، ومن ثم انتهت إلى عدم جواز منح مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية علاوة تشجيعية.

 

وأكدت الفتوى الصادرة، أن المُشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، حدد شروطًا يتعين على جهة الإدارة التزامها وعدم مجاوزتها عند تقريرها منح العامل علاوة تشجيعية، وذلك بأن تكون كفايته قد قدرت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين.

 

كما اشترط أن يكون قد بذل جهدًا خاصًّا، أو حقق اقتصادًا فى النفقات، أو رفعًا لمستوى الأداء، وألا يكون قد سبق منحه هذهالعلاوة فى العام السابق . 

 

وأوضحت الفتوى أن القانون خصّ شاغلى وظائف الإدارات القانونية بنظام مستقل عن السلطات الرئاسية بالجهات التييعملون بها، واستثنى صراحة شاغلى وظائف مدير عام إدارة قانونية من الخضوع لنظام تقارير الكفاية.

 

ومن ثم فلا يستحق أي منهم العلاوة التشجيعية لكونهم غير مخاطبين بأحكامها، مستبعدين من نطاق تطبيقها.

 

 لذا رأت الفتوى لا يجوز منح مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية علاوة تشجيعية ، لكونه غير خاضعلنظام تقدير الكفاية المقرر بقانون الخدمة المدنية.


مجلس الدولة

العلاوات التشجيعية

الحوادث

الفتوى

التشريع

اخبار المحاكم

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