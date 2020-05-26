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مستشفى الصدر بالزقازيق تعلن شفاء أول حالة كورونا من المحتجزين بالعناية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:50 ص
مستشفى الصدر بالزقازيق تعلن شفاء أول حالة كورونا من المحتجزين بالعناية مستشفى الزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور أحمد حسن أبو المجد مدير مستشفي أمراض الصدرية بالزقازيق، خروج أول حالة تعافي من المرضي المحتجزين للعلاج بفيروس كورونا.

 

وقال في بيان، انه تعافي المريض عصام السيد عبدالفتاح وهو أول حالة تم شفائها من الحالات التي قد تم عزلها مسبقا بالمستشفي بالعناية المركزة لدينا وقد تبين إيجابية التحليل بفيروس الكورونا وقد تم شفاء الحالة تماما من الفيروس والتأكد من ذلك بعد عمل مسحتين  التي أثبتا سلبية التحليل والحمد لله وكل الشكر والتقدير والاحترام للفريق الطبي.

 

يذكر أن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، كان قد أعلن عن خروج 19  حالة شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

أوضح في بيان، خروج 3  حالات شفاء من مستشفي العزل بفاقوس النموذجي للمرة الأولي في أقل من  4 أيام، و15 حالة من مستشفي العزل بالزقازيق، وحالة من مستشفي حميات الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية، مشيراً إلي أن إجمالي حالات الشفاء بالشرقية في تزايد مستمر، حيث بلغت حتي الآن 97  حالة، في خلال 3 أسابيع، منهم 92  حالة بمستشفي العزل بالزقازيق، و  3,حالات بمستشفي فاقوس، و 2 حالة بمستشفي حميات الزقازيق.

 


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