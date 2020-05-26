كورونا يهاجم الرئتين ويسبب تلفها بشكل مختلف عن الأنفلونزا.. اعرف الفرق

كتبت إيناس البنا

كشف بحث جديد أن فيروس كورونا المستجد COVID-19 يهاجم الرئتين بطريقة مختلفة تمامًا عن الأنفلونزا، فعلى على عكس معظم أمراض الجهاز التنفسي ، شوهدت آثار كبيرة على الأوعية الدموية في رئتي 7 مرضى COVID-19، ووفقا للموقع الأمريكى "HealthDaynews " تم مقارنة أنسجة الرئة لهؤلاء المرضى بأنسجة الرئة من سبعة أشخاص ماتوا بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن الأنفلونزا.



هجوم كورونا على الرئة

وكان هناك دليل على أن COVID-19 يهاجم بطانة الأوعية الدموية للرئة ورئتي مرضى COVID-19 لديهم العديد من الجلطات الدموية الصغيرة، ونمت الأوعية الدموية الجديدة استجابة لذلك ، وذلك وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

وأفاد التقرير أن النتائج تدعم تقارير الأطباء الذين يعالجون مرضى COVID-19 من تلف واسع النطاق في الأوعية الدموية في الرئة ، ووجود جلطات دموية ليست نموذجية في أمراض الجهاز التنفسي.

وقال الدكتور ستيفن منتزر استاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة هارفارد للصحيفة "الشيء المختلف في COVID-19 هو أن الرئتين لا تصاب أو تصلب أو تتلف قبل أن يحدث نقص الأكسجين [الحرمان من الأكسجين]".

وقال "لأي سبب من الأسباب ، هناك مرحلة الأوعية الدموية" إلى جانب الضرر المرتبط في الغالب بالأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا.

وأضاف الباحثون أن اكتشاف أن "الرئتين من مرضى COVID-19 كان لديهم نمو كبير جديد في الأوعية الدموية" كان "غير متوقع"، موضحا أن هذه ربما كانت محاولة من الرئتين لإدخال المزيد من الأكسجين إلى الأنسجة التي تعاني من نقص الأكسجين.

حاول منتزر وزملاؤه أيضًا تحديد العوامل الوراثية أو العوامل الأخرى التي قد تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض COVID-19 الوخيم ، ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد أي منها.

وذكرت الصحيفة أن مجموعات معينة من الناس هي الأكثر تضررا من COVID-19 ، بما في ذلك المرضى الأكبر سنا ، والذين يعانون من أمراض كامنة مثل مرض السكري والأمريكيين السود.

ووجد باحثون آخرون أضرارًا مماثلة وجلطات دم غير متوقعة في أعضاء أخرى ، مثل الكلى والقلب ، لمرضى COVID-19 .