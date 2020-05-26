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غلق وتشميع كوافير حريمى بضواحى بورسعيد 14 يوما لثبوت حالة كورنا بداخله

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:18 ص
غلق وتشميع كوافير حريمى بضواحى بورسعيد 14 يوما لثبوت حالة كورنا بداخله محافظ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قامت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى ببورسعيد بغلق وتشميع محل كوافير حريمى بمنطقه امل "زرازره" بالضواحى لمدة 14 يوما بعد ثبوت إيجابية حاله كورونا بالمحل بناء على تعليمات الطب الوقائى حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالحى بغلق وتشميع المحل ولصق إعلان على واجهته  للتحذير من إعادة فتحه خلال فترة الحجر الصحى وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقايه من فيرس كورونا المستجد .

 وسيتم استكمال كافة الإجراءات الوقائية بتطهير وتعقيم المحل والمناطق المحيطة به، كما سيستكمل الطب الوقائى اتخاذ الاجراءات  الوقائية الخاصة بالمترددين على  الكوافير والمخالطين لمنع انتشار العدوى كورونا .

شارك فى تنفيذ إجراءات الغلق مديروا إدارات الرخص  والحجز الإدارى وشئون البيئة والأمن والصيانة وتحسين البيئة حفاظا على سلامة وامن المواطنين .

 وفى وقت سابق  عقد محافظ بورسعيد اجتماعا بحضور أجهزة الصحة والطب الوقائي وعميد كلية الطب ومدير عام ادارة الازمات بالمحافظة بالتزامن مع اعلان وزارة الصحة لضم ٣٢٠ مستشفي على مستوى  الجمهورية  لمواجهة فيروس كورونا

وناشد المحافظ ابناء بورسعيد بالتوجه المباشر الي هذه المستشفيات طبقا للموقع السكني  في حالة الشكوي من اي اعراض او الاشتباة بالاصابة بالفيرس .


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