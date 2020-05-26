صور.. محافظ الشرقية يضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه بطريق فاقوس - الزقازيق‎

الشرقية إيمان مهنى

ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 3 سيارات تسير عكس الاتجاه بطريق فاقوس الزقازيق.

جاء ذلك خلال عودته من جولته التفقدية اليوم لمراكز فاقوس وأبو كبير وههيا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأصدر المحافظ تعليماته لرجال المرور، بسحب رخص قيادة أصحاب السيارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات بالالتزام بقواعد وقوانين المرور حفاظاً على سلامة الجميع، مؤكدًا أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء .

ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف الشوارع والميادين لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.











