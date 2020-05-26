اليوم السابع
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رئيس وحدة محلية بكفر الزيات يزيل تعديا على الأراضى الزراعية فى ثالث أيام العيد

الثلاثاء، 26 مايو 2020 08:47 م
رئيس وحدة محلية بكفر الزيات يزيل تعديا على الأراضى الزراعية فى ثالث أيام العيد جانب من إزالة التعدى
الغربية عادل ضرة

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أجرى عامر قنديل رئيس الوحدة المحلية لقروى دلبشان التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، جولة بقرى الوحدة كفرشماخ وكفريعقوب ودلبشان وكفرالهواشم لمتابعة أعمال رفع القمامة من الشوارع وإعادة مسحها وتنظيفها من جديد و رفع التراكمات بها وضبط مخالفات البناء بها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية والمخالفات فى المهد فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك كذلك رفع القمامة وتنظيف الشوارع تنفيذا لتعليمات محافظ الغربية.

 

وفوجئ رئيس الوحدة المحلية بدلبشان بأحد المواطنين يقوم بالبناء على الرقعه الزراعيه وقام رئيس المدينة بإزالة تعدى بالبناء مخالف على الاراضى الزراعية بيده بمساعدة موظفى الوحدة المحلية لتعذر وصول لودر الوحدة المحلية لتنفيذ وازالة التعدى فى المهد.

 

من ناحية أخرى قامت سمية العيد رئيسة الوحدة المحلية بقرية مشله بحملة نظافة بقرى الوحدة مشلة وكفرمشلة ومنشأة سليمان وأكوة الحصة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من الترع المغطاه من قبل الرى وإعادة مسح الشوارع.

 

وعلى جانب آخر، أنهى اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، جولته التفقدية بمركز قطور، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن أجازة عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها المحاسب أحمد المغاورى رئيس مركز ومدينة قطور.

 

وتفقد سكرتير عام محافظة الغربية، قرية دماط، وكذلك أعمال تطوير منطقة السويقة بمدينة قطور، تمهيدا لتجهيزها بالشكل اللائق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين تماما، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المترددين على الأسواق من المواطنين.

 

وأضاف "يونس"، ان مركز قطور شهد منذ الصباح الباكر حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة العامة على ترعة ميت يزيد من وحدة سجين الكوم حتى وحدة بلتاج، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

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اخبار عاجله

كفر الزيات

سكرتير عام محافظة الغربية

التعديات على الاراضى الزراعيه

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