اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:38 م
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رئيس الوزراء اليونانى يتعهد بفتح الحدود البرية للسياح الشهر المقبل

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:27 م
رئيس الوزراء اليونانى يتعهد بفتح الحدود البرية للسياح الشهر المقبل رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع القيود بالكامل عن الحدود البرية للبلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتسهيل وصول السياح عن طريق البر.
وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن ميتسوتاكيس تعهد، خلال زيارته لميناء سالونيك، بأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنقاذ ما يتبقى من موسم السياحة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني إن القيود التي تم فرضها مارس الماضي على الحدود البرية للبلاد لمنع تفشي فيروس كورونا من دول مجاورة إلى اليونان ستُرفع بحلول 15 يونيو المقبل على الأكثر.


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