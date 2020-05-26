رئيس البرلمان النمساوى يستقبل غاده والى لبحث التعاون فى مكافحة الإرهاب وحماية ضحاياه



وأعربت "والي" عن تقديرها للدولة النمساوية علي حسن إدارة جائحة كورونا، وأكدت علي التزام مقار الأمم المتحده بتطبيق كل شروط وتوجيهات وزارة الصحة النمساوية والتشغيل التدريجي لمكتب الأمم المتحدة بفيينا الذي يضم 5000 موظف دولي.



وتمت مناقشة أوجه التعاون بين unodc و البرلمان في مجالات مكافحة الإرهاب وحماية ضحاياه و التنظيم المشترك للمؤتمر السنوي لاتحاد البرلمانيين الدولي الذي كان مقررا عقده في فيينا في أغسطس 2020 وتم تأجيله الي 2021 بسبب كورونا، حيث يعقد في مقر الأمم المتحده في فيينا بتنظيم مشترك مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجانبين.



وأشار رئيس البرلمان الي زيارته للقاهرة في شهر فبراير الماضى ولقائه مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مؤكدا علي اهتمامه بالتعاون البرلماني مع مصر وايضا في مجال التعليم العالي حيث وقع اتفاقيه ثنائيه.

وأثني رئيس البرلمان علي دور unodc خاصة في مجالي مكافحة المخدرات والارهاب حيث شغل سابقا منصب وزير داخلية النمسا وكان ملف مكافح المخدرات ضمن أهم الأوليات وتم الاتفاق علي مناقشه تقرير وضع المخدرات الدولي المزمع اطلاقه 26 يونيو مع أعضاء البرلمان والعمل علي توثيق علاقات العمل مع unodc.





