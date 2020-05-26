اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 12:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

والترتيب لمؤتمر الاتحاد الدولى..

رئيس البرلمان النمساوى يستقبل غاده والى لبحث التعاون فى مكافحة الإرهاب وحماية ضحاياه

الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:45 م
رئيس البرلمان النمساوى يستقبل غاده والى لبحث التعاون فى مكافحة الإرهاب وحماية ضحاياه رئيس البرلمان النمساوي ولفجانج سوبوتكا مع الدكتورة غادة والي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل رئيس البرلمان النمساوي ولفجانج سوبوتكا، الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا unodc، وهنأها علي توليها منصبها كونها أول سيده تتبوأ هذا المنصب .


وأعربت "والي" عن تقديرها للدولة النمساوية علي حسن إدارة جائحة كورونا، وأكدت علي التزام مقار الأمم المتحده بتطبيق كل شروط وتوجيهات وزارة الصحة النمساوية والتشغيل التدريجي لمكتب الأمم المتحدة بفيينا الذي يضم 5000 موظف دولي.

وتمت مناقشة أوجه التعاون بين unodc و البرلمان في مجالات مكافحة الإرهاب وحماية ضحاياه و التنظيم المشترك للمؤتمر السنوي لاتحاد البرلمانيين الدولي الذي كان مقررا عقده في فيينا في أغسطس 2020 وتم تأجيله الي 2021 بسبب كورونا، حيث يعقد في مقر الأمم المتحده في فيينا بتنظيم مشترك مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجانبين.

وأشار رئيس البرلمان الي زيارته للقاهرة في شهر فبراير الماضى ولقائه مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مؤكدا علي اهتمامه بالتعاون البرلماني مع مصر وايضا في مجال التعليم العالي حيث وقع اتفاقيه ثنائيه.

وأثني رئيس البرلمان علي دور unodc خاصة في مجالي مكافحة المخدرات والارهاب حيث شغل سابقا منصب وزير داخلية النمسا وكان ملف مكافح المخدرات ضمن أهم الأوليات وتم الاتفاق علي مناقشه تقرير وضع المخدرات الدولي المزمع اطلاقه 26 يونيو مع أعضاء البرلمان والعمل علي توثيق علاقات العمل مع unodc.


 

 
 

 


غادة والى

الامم المتحدة

البرلمان النمساوي

مكافحة الارهاب

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غادة والى: العدالة الإصلاحية يمكن أن تكون مسارا لإعادة تأهيل المجرمين

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:50 ص

غادة والى للسفراء الأفارقة بفيينا: لا تنمية دون سلام ولا سلام دون دحر الإرهاب

الإثنين، 25 مايو 2020 06:42 م

غادة والى تحتفى باليوم الأفريقي: لا عدل ولا تنمية بدون وقف النزاع المسلح

الإثنين، 25 مايو 2020 01:20 م

غادة عادل توافق على الزواج من محمد الشقنقيرى فى الحلقة 29 من "ليالينا 80"

السبت، 23 مايو 2020 11:50 ص

غادة والى: انتهاكات الحياة البرية والغابات جريمة ضد التنوع البيولوجي

الجمعة، 22 مايو 2020 01:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة