اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: أصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة لكورونا بثلاث أضعاف البشرة البيضاء

الثلاثاء، 26 مايو 2020 05:00 م
دراسة: أصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة لكورونا بثلاث أضعاف البشرة البيضاء كورونا فيروس - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

توصلت دراسة جديدة إلى أن مرضى الفيروسات التاجية أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة يتم إدخالهم إلى المستشفى في كثير من الأحيان مقارنة بالأجناس الأخرى، ووجد باحثون من نظام الرعاية الصحية القائم على كاليفورنيا أن الأمريكيين من أصل أفريقي يتم قبولهم بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف معدل المرضى اصحاب البشرة البيضاء والأسبان، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

ما هو أكثر من ذلك ، فإن المرضى اصحاب البشرة السمراء كانوا أكثر من ضعف احتمال نقلهم إلى وحدات العناية المركزة بمجرد دخولهم المستشفى مقارنة بالآخرين.

يقترح الفريق أنه على الرغم من التأمين ، قد لا يتم اختبار مرضى COVID-19 السود أو طلب الرعاية الطبية حتى تكون هناك حالة طارئة تتطلب دخول المستشفى.من أجل الدراسة التي نشرت في  نظر الفريق في أكثر من 1000 مريض من مرضى Sutter Health الذين ثبتت إصابتهم بشكل إيجابي من 1 يناير إلى 8 أبريل، وأظهرت النتائج أن الأمريكيين من أصل أفريقي يتم إدخالهم إلى المستشفى بمعدل 2.7 مرة من المرضى البيض والأسبان، ثبتت صحة النتائج عند تعديلها حسب العمر والجنس ودخل الأسرة والحالات الموجودة مسبقًا مثل السمنة والسكري.

تم إدخال أكثر من 52 % من المرضى الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يعانون من حالات COVID-19 المؤكدة إلى المستشفى مقارنة بـ 25.7 % من المرضى البيض.بالإضافة إلى ذلك ، تم نقل 24.6% من السود إلى وحدة العناية المركزة مقارنة بنسبة 10.7 % من نظرائهم البيض.

ووجد الباحثون أيضًا أن المرضى اصحاب البشرة السمراء أقل عرضة للفحص بحثًا عن الفيروس أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ للحصول على الرعاية مقارنة بالمرضى البيض أو اللاتينيين أو الآسيويين.

 

لقد أدى وباء COVID-19 إلى تمزيق ضمادة من التفاوتات الهيكلية الموجودة داخل مجتمعناوقال الدكتور ستيفين لوكهارت ، كبير الأطباء في شركة سوتر هيلث ، في بيان، يجب علينا معالجة هذه التباينات على الفور لأن تكلفة عدم معالجتها تقاس في حياة الإنسان .

لاحظ الباحثون أن التغطية الصحية لا تساوي الوصول ، وأن حقيقة أن الأفارقة الأمريكيين يتم إدخالهم إلى المستشفى بمعدلات أعلى يعني أن هناك تفاوتات صحية

في كاليفورنيا ، يشكل الأمريكيون من أصل أفريقي 6% من سكان الولاية ، لكنهم يشكلون أكثر من 10 % من وفيات COVID-19 التي تم الإبلاغ عن العرق

وقال "القيمة الحقيقية للدراسة لا تكمن في التفاوتات التي تكشف عنها ولكن في فائدتها لإبلاغ عملنا لتطوير حلول من شأنها سد الفجوات في الأسهم التي نراها مع برامج مثل التواصل مع المجتمع والمشاركة في الأحياء المعرضة للخطر".

تعكس نتائج الدراسة الجديدة الأنماط التي شوهدت في دراسات أخرى عبر الولايات المتحدة وحول العالم.

في جميع أنحاء البلاد ، توفي الأمريكيون من أصل أفريقي بمعدل 50.3 لكل 100،000 شخص - مرتين ونصف من معدل الأشخاص البيض عند 20.7 لكل 100،000.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، وجد تحليل جديد من المملكة المتحدة أن البريطانيين اصحاب البشرة السمراء والآسيويين كانوا أكثر عرضة للوفاة مرتين ونصف من فيروسات التاجية من الأشخاص البيض

 


كورونا فيروس

الفيروس

كورونا

البشرة السمراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

التضامن تعلن صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل

التضامن تعلن صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى الاثنين المقبل

زى النهارده.. عنف راموس ضد صلاح يمنح ريال مدريد اللقب الـ13 بدورى الأبطال

زى النهارده.. عنف راموس ضد صلاح يمنح ريال مدريد اللقب الـ13 بدورى الأبطال

رئيس اتحاد البنوك: تمديد ساعات العمل يهدف إلى تقليل التكدس

رئيس اتحاد البنوك: تمديد ساعات العمل يهدف إلى تقليل التكدس

68 % من قراء اليوم السابع يؤيدون قرار وقف رخص البناء 6 أشهر

68 % من قراء اليوم السابع يؤيدون قرار وقف رخص البناء 6 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة