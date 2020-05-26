جهاز مدينة الشروق يُزيل مبنيين بدون ترخيص بالمناطق المضافة للمدينة

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشروق قام بتنفيذ إزالة فورية لمبنيين بدون ترخيص بالمناطق المضافة للمدينة، والتى تقع بالاتجاه الغربى للدائرى الأوسطى، حيث استغل حائزا قطعتى الأرض الظروف الإستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لارتكاب المخالفة.

واضاف الوزير أن هناك تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع أى مخالفة بناء، خاصة فى هذه الأيام، التى تشهد إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا مواجهة الدولة لتداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إزالة المخالفات تتم على نفقة المخالف، كما يتم تحويلها إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات ضدها.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير تمكنت من رصد وإيقاف حالتي البناء المخالفتين مع إزالة المبانى المخالفة، ومصادرة مواد البناء بداخل الموقعين بالإضافة لتحرير محضرى المخالفة، وتحويلهما للنيابة العسكرية.

كما طالب رئيس جهاز مدينة الشروق، قاطني المدينة وحائزى قطع الأراضى بأنواعها المختلفة، بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حيث إنه سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفات، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى لمدينة الشروق.