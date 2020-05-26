اليوم السابع
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توزيع 10 آلاف كمامة على المواطنين بجنوب سيناء السبت القادم

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:14 م
توزيع 10 آلاف كمامة على المواطنين بجنوب سيناء السبت القادم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - محمد حسين - فايزه مرسال

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ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة والدكتور أيمن رخا مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والمعنين اساليب ومقترحات توفير الكمامات لجميع مواطني محافظة جنوب سيناء عن طريق شرائها وتصنيعها داخل محافظة جنوب سيناء استعدادا لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بالزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة ووسائل المواصلات ومؤسسات العمل، كأحد الإجراءات الضرورية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد، ضمن خطة التعايش المزمع تطبيقها بعد إجازة عيد الفطر المبارك 30 مايو.

واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان لها ان المحافظ اصدر  تعليماته بشراء 10 آلاف كمامة وتوزيعها علي المدن يوم السبت 30 مايو كالتالي 2000 كمامة لمدينة طور سيناء، 1500 كمامة رأس سدر، 1500 كمامة شرم الشيخ، 1000 كمامة أبوزنيمة ، 1000 كمامة أبورديس ، 1000 كمامة دهب ، 1000 كمامة نويبع، 500 كمامة سانت كاترين ، 500 كمامة طابا.

وذلك لتوزيعهم بالمجان علي العاملين بالمحافظة ومجالس المدن والجهات التي تقدم الخدمة للجمهور علي مستوي المحافظة حرصا علي سلامة وصحة المواطنين.

وناشد المحافظ جميع مواطني المحافظة بالإلتزام حرصا علي سلامتهم وصحتهم وعدم تعريض المخالفون للغرامات المالية المقررة .

كما ناقش محافظ جنوب سيناء عدة قرارات تنظيمية لتنظيم عودة العائدين من اجازة عيد الفطر المبارك الي المحافظة تلزمهم بالحجر الصحي لمدة اسبوع والمتابعة الصحية لهم قبل عودتهم للعمل والإختلاط بالمواطنين حرصا علي السلامة العامة.

كما اعلنت محافظة جنوب سيناء انه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واصلت رئاسة مدينة طور سيناء أعمال رش وتعقيم وتطهيرأحياء وشوارع مدينة طور سيناء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة والقضاء علي فيروس كورونا المستجد.

 

 


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كورونا

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