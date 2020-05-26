توريد 637 ألف طن من القمح لصوامع وشوان محافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض ، منعاً لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار توالتلف .

أوضح محافظ الشرقية، فى بيان له ، أن إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده حتى اليوم بلغت 637 452 الف طن و(974) كيلو قمح ، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (1533) طن و(637) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتى الأمس (635919) طن و(337) كيلو قمح ، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية (417822) ألف فدان وقد تم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفه بمؤشرات حصاد مبهرة .

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، باستمرار المتابعه مع وكيليى وزارتى الزراعة والتموين سيرعملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفى لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية .

محافظه الشرقيه من أكبر محافظات الجمهوريه من حيث مساحه الرقعه الزراعيه والتى تصل إلى 880 ألف و670 فدان حيث تمثل 82% من اجمالى المساحه الكليه للمحافظه وتحتل الشرقيه المركز الأول على مستوى محافظات مصرفى انتاجيه محصول القمح لسنوات عده على التوالي.